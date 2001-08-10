Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2025
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10:22, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Поронайске задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске

В Поронайске задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе несения службы инспекторами ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Поронайскому ГО была остановлена иномарка под управлением 29-летнего водителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

При проверке по информационным базам данных МВД России, было установлено, что мужчина находится в Федеральном розыске.

Данный гражданин был доставлен в ОМВД России по Поронайскому ГО для дальнейшего разбирательства.

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