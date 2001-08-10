Четверо иностранцев на Сахалине получили российское гражданство, но вставать на воинский учет не спешили
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В целях пресечения нарушений миграционного законодательства, выявления и ликвидации каналов и маршрутов незаконной миграции, на территории региона, сотрудниками УМВД России по Сахалинской области продолжаются контрольно-надзорные мероприятия, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
20 февраля 2025 года сотрудниками Управления по вопросам миграции, Центра противодействия экстремизму УМВД России по Сахалинской области во взаимодействии со СУ СК РФ по Сахалинской области, военным следственным отделом СК РФ по Восточному военному округу при силовой поддержке Управления Росгвардии по Сахалинской области, военного комиссариата Сахалинской области проведен комплексный рейд, направленный на противодействие нарушений миграционного законодательства.
В ходе проведенных мероприятия, по результатам проверки мест массового нахождения иностранных граждан, мест общественного питания сотрудниками полиции выявлено 15 административных нарушений.
По данным фактам составлены протоколы по признакам состава правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации).
Выявлено четверо мужчин, уклонившихся от постановки на воинский учет после получения гражданства Российской Федерации, которые были переданы сотрудникам военного комиссариата.
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