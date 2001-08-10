В Южно-Сахалинске сбили пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 февраля 2025 года в 11 часов 50 минут в районе дома 130 по ул. Физкультурная г. Южно-Сахалинска произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

По предварительным данным, 66-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Esquire», двигаясь в южном направлении, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, не предоставил преимущество в движении пешеходу и совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия 61-летняя пешеход получила телесные повреждения.

Проводится проверка.