Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2025
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На Сахалине ограничили движение на участке трассы Южно-Сахалинск - Холмск
09:46, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине произошли две аварии с пострадавшими

За сутки на Сахалине произошли две аварии с пострадавшими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 154 нарушения ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 3 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 12 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 1 водитель - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 11 водителей - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 4 водителя - управляющих транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;

- 10 водителей - управляющие транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 7 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 6 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 4 водителя - управляющих ТС при наличии технических неисправностей (глушитель);

- 1 водитель - за не предоставление преимущества в движении пешеходам;

- составлен 21 административный материал на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 8 автомобилей.

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