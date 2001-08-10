Автоинспекторы на Сахалине остановили автомобиль со сбитым номером кузова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе несения службы инспекторами ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Томаринскому городскому округу на 28 км автодороги «Арсентьевка-Ильинское» был остановлен автомобиль «Toyota Crown» под управлением 25-летнего водителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В ходе сверки документов на транспортное средство с узлами и агрегатами было установлено, что идентифицировать транспортное средство не представляется возможным, так как отсутствует номер кузова в предусмотренном для этого месте (номер транспортного средства уничтожен механическим способом). При проверке по информационным базам МВД было установлено, что государственный регистрационный номер автомобиля зарегистрирован на автомобиль «Toyota Hilux Surf».

По результатам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 326 УК РФ «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства».