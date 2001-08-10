У многодетного благовещенца изъяли 17,5 тысячи литров нелегального алкоголя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителя Благовещенска приговорили к многомиллионному штрафу за хранение алкоголя без соответствующей лицензии. Изъятые у него 17,5 тысячи литров спиртного должны быть уничтожены, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на благовещенский горсуд.
Нелегальный груз мужчина получил в июле прошлого года. Спиртное он хранил в гаражном боксе на улице Чайковского.
"В числе изъятых товаров находились 568 полимерных канистр объемом 10 литров с этиловым спиртом и 23 620 бутылок объемом 0,5 литра с различными спиртосодержащими жидкостями, на которых были нанесены надписи: «Сибирская стужа кедровая», «Царская Чарка», Finsky Ice, Finskaya silver, «Сибирские морозы», «Пристань» и Finlandia", - перечислили в пресс-службе Благовещенского горсуда.
Сотрудниками УФСБ по Амурской области вся продукция была изъята. Экспертизы указали, что содержание этилового спирта в жидкостях составляло от 28,4% до 94,7%. Общая стоимость изъятой продукции - 5,5 миллиона рублей.
Свою вину мужчина признал. За хранение спиртосодержащей продукции мужчину приговорили к штрафу 3 млн рублей. При этом отмечается, что суд учел смягчающие обстоятельства: полное признание вины, активное содействие следствию, наличие на иждивении 6 малолетних детей, а также благотворительную помощь, перечисленную в «Благовещенский детский дом» и на СВО.
Бутылки и канистры со спиртным должны быть уничтожены после вступления приговора в законную силу.
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