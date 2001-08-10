С военнослужащими на Сахалине ежедневно проходят комплексные занятия по основным видам военных дисциплин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа, заключившие первые контракты с минобороны России, осваивают ведение боевой стрельбы из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В и выполняют метание боевых гранат РГД-5, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На общевойсковом полигоне «Троицкий» оборудованы специальные учебные места, где бойцы выполняют боевые стрельбы из гранатомётов РПГ-7В по целям, имитирующим бронетехнику условного противника.

Помимо этого, бойцы обучаются тактике действий, в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки, работе на приборах наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможной дальности, как в светлое, так и тёмное время суток.

Кроме того, каждый военнослужащий вне зависимости от занимаемой должности выполняет норматив по метанию наступательных боевых гранат РГД-5. Гранатой необходимо поразить мишень, имитирующую условного противника на удалении 25 м.