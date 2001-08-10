На Сахалине поезд врезался в иномарку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в 10:49 по местному времени на железнодорожном переезде между станциями Холмск и Невельск Дальневосточной железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающейся путеизмерительной автомотрисой, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации в результате ДТП пострадавших нет. На движение других поездов происшествие не повлияло.

Дальневосточная железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.