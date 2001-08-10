Тихоокеанское
информационное агентство
25 Февраля 2025
Сейчас 12:52
88,21|92,52
Мошенники стали чаще выдавать себя за работодателей
12:04, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине поезд врезался в иномарку

На Сахалине поезд врезался в иномарку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в 10:49 по местному времени на железнодорожном переезде между станциями Холмск и Невельск Дальневосточной железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающейся  путеизмерительной автомотрисой, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации в результате ДТП пострадавших нет. На движение других поездов происшествие не повлияло.

Дальневосточная железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?