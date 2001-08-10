Полиция Долинска задержала подозреваемого в краже телефона у пострадавшего от пожара
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отдел МВД России по городскому округу «Долинский» обратилась 71-летняя жительница Томаринского района. Она сообщила о пропаже мобильного телефона её сына, который сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице после пожара. Стоимость устройства составила 8 200 рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональной полиции.
Сотрудники полиции оперативно отреагировали на заявление и вскоре установили личность предполагаемого виновника кражи. Им оказался 33-летний житель областного центра, ранее судимый за аналогичные преступления.
Как выяснилось, в начале января текущего года в квартире её сына произошел пожар, в результате которого мужчина получил серьезные ожоги и был госпитализирован в хирургическое отделение города Долинска. В процессе тушения пожара вода частично попала к соседям этажом ниже.
Подозреваемый находился в гостях у своей знакомой и поднялся на этаж выше, чтобы посмотреть, что происходит и почему льётся вода. Увидев незапертую дверь квартиры, он вошел внутрь, оценил ситуацию и, заметив мобильный телефон на столе, решил его похитить. После совершения кражи он покинул место происшествия.
Однако воспользоваться похищенным телефоном злоумышленнику не удалось - он попытался заменить батарею, но она вздулась, и устройство стало непригодным для использования. В итоге подозреваемый выбросил телефон. Полицейские изъяли у него комплектующие запчасти телефона, которые были приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:19 18 Февраля Стартовала продажа билетов онлайн на теплоход "Игорь Фархутдинов"
- 10:37 21 Февраля В Южно-Сахалинске сбили девятилетнюю девочку
16:14 18 Февраля На Сахалине задержаны трое браконьеров, добывших более 2 200 гребешков
13:09 20 Февраля На Сахалине открывается выставка "Сокровища полковых музеев"
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
12:40 3 Февраля На Сахалине сотрудница банка воровала деньги клиентов
11:37 14 Февраля На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
Выбор редакции
- 10:37 Сегодня В Поронайске прошла гонка джиперов
- 09:56 Вчера На Сахалине подвели итоги фотоконкурса "Южный – город вьюжный"
- 09:41 21 Февраля На Сахалине открылась электронная выставка, посвященная Дню защитника Отечества
- 13:09 20 Февраля На Сахалине открывается выставка "Сокровища полковых музеев"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?