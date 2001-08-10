Полиция Долинска задержала подозреваемого в краже телефона у пострадавшего от пожара

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по городскому округу «Долинский» обратилась 71-летняя жительница Томаринского района. Она сообщила о пропаже мобильного телефона её сына, который сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице после пожара. Стоимость устройства составила 8 200 рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональной полиции.

Сотрудники полиции оперативно отреагировали на заявление и вскоре установили личность предполагаемого виновника кражи. Им оказался 33-летний житель областного центра, ранее судимый за аналогичные преступления.

Как выяснилось, в начале января текущего года в квартире её сына произошел пожар, в результате которого мужчина получил серьезные ожоги и был госпитализирован в хирургическое отделение города Долинска. В процессе тушения пожара вода частично попала к соседям этажом ниже.

Подозреваемый находился в гостях у своей знакомой и поднялся на этаж выше, чтобы посмотреть, что происходит и почему льётся вода. Увидев незапертую дверь квартиры, он вошел внутрь, оценил ситуацию и, заметив мобильный телефон на столе, решил его похитить. После совершения кражи он покинул место происшествия.

Однако воспользоваться похищенным телефоном злоумышленнику не удалось - он попытался заменить батарею, но она вздулась, и устройство стало непригодным для использования. В итоге подозреваемый выбросил телефон. Полицейские изъяли у него комплектующие запчасти телефона, которые были приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.