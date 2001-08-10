В Южно-Сахалинске задержан грабитель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 18-летнего местного жителя по факту грабежа. Заявитель сообщил, что у него похитили две банковские карты и электронную сигарету, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого в совершении данного преступления — им оказался неоднократно судимый 39-летний местный житель.

Как выяснили сотрудники полиции, потерпевший испытывал финансовые трудности и решил совершить преступление в целях наживы. Находясь на перекрестке улиц Сахалинской и Колодезной, он встретил парня, у которого потребовал сотовый телефон, чтобы позвонить. После отказа злоумышленник начал применять силу и обыскивать карманы жертвы. Не найдя телефона, он забрал две банковские карточки и электронную сигарету, после чего поспешил скрыться. Впоследствии злоумышленник приобрел в магазине алкоголь, расплатившись одной из похищенных карт. Остальные деньги потратить не успел, поскольку был оперативно задержан сотрудниками уголовного розыска.

Причиненный ущерб составил около четырех тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ - грабеж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

В настоящее время фигурант находится в СИЗО.