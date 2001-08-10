На Сахалине пограничники пресекли деятельность по организации незаконной миграции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области установлена причастность двух лиц к организации незаконной миграции, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
Злоумышленники на протяжении длительного времени, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществляли незаконную деятельность по легализации на территории Сахалинской области иностранных граждан путем фиктивного заключения с ними трудовых договоров.
По факту преступной деятельности следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
За совершение данного преступления законом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
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