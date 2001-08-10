Курильчанина будут судить за то, что сломал скулу своему земляку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокурором Северо-Курильского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя г. Северо-Курильска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего длительное расстройство здоровья), рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
Органами дознания установлено, что в дневное время 03 декабря 2024 года обвиняемый, находясь на лестничной площадке общежития в г. Северо-Курильске, после конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, нанес своему знакомому шесть ударов кулаками в область лица, причинив последнему средней тяжести вред здоровью в виде перелома скуловой кости.
Доказательства, собранные в ходе расследования уголовного дела, признаны прокурором Северо-Курильского района достаточными.
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 22 Северо-Курильского района для рассмотрения по существу.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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