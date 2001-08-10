Тихоокеанское
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09:17, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине пресечено 151 нарушение правил дорожного движения

За сутки на Сахалине пресечено 151 нарушение правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 151 нарушение ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 7 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 15 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 6 водителей - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 1 водитель - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 2 водителя - управляющих транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;

- 21 водитель - управляющие транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 9 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 12 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 2 водителя - управляющий ТС при наличии технических неисправностей (глушитель);

- 3 водителя - за непредоставление преимущества в движении пешеходам;

- составлено 5 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 6 автомобилей.

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