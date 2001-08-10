Мошенники стали чаще выдавать себя за работодателей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В последние месяцы участились случаи мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за компанию-работодателя, и придумывают новые схемы, чтобы выманить деньги и персональные данные граждан. Эксперты hh.ru рассказали, как не стать их жертвой.

Схема № 1: рассылка с вакансиями

В этом случае мошенники используют украденные базы данных — делают по ним массовую рассылку якобы с предложениями о работе.

Злоумышленники предлагают высокую зарплату за несложную работу. Просят создать учётную запись на мошенническом сайте и выполнять на нём задания — за это на сайте будет пополняться счёт.

За вывод денег со счёта на сайте попросят заплатить комиссию или ввести данные карты для зачисления.

В итоге злоумышленники или крадут деньги, которые им отправляет кандидат, или собирают данные банковских карт.

Схема № 2: вакансия мечты и подставной аккаунт iCloud

Ещё одна новая схема рассчитана только на пользователей устройств Apple — это обман с помощью фейковых вакансий и iCloud. Мошенники размещают на сайтах для поиска работы вакансии с подозрительно привлекательными условиями: например, с загрузкой три часа в день и зарплатой от 150 000 рублей.

Соискатели откликаются, и злоумышленники переводят общение в сторонние мессенджеры. Там потенциальной жертве предлагают выйти из своего аккаунта iCloud и войти в аккаунт мошенника под различными предлогами. Например, чтобы скачать для работы приложение, которого сейчас нет в App Store. Если авторизоваться в аккаунте мошенника, устройство заблокируется. Злоумышленники начнут вымогать деньги в обмен на разблокировку.

Как hh.ru обеспечивает безопасность пользователей

Внутри hh.ru есть автоматические инструменты, которые помогают заботиться о безопасности пользователей. Также многое проверяется вручную.

Каждый работодатель, прежде чем получить возможность для размещения вакансий, проходит многоэтапную проверку. Только после этого они могут публиковать вакансии и просматривать резюме соискателей.

Подлинность документов компании модераторы проверяют через специальные сервисы. Если нужно, у работодателя запросят дополнительные подтверждения, а если он игнорирует запросы сервиса, его аккаунт будет блокирован.

Когда компания прошла проверку, рядом с её названием появляется синяя галочка «Проверенный работодатель».

Далее сервис hh.ru модерирует все вакансии, которые добавляют компании, и следит, чтобы описание работы было реалистичным и соответствовало правилам площадки: например, чтобы в нём не было признаков дискриминации.

Далее, файлы и ссылки, которыми соискатель обменивается в чате hh.ru с потенциальным работодателем, проходят проверку на вирусы. Общение в этом чате — это не только безопасно, но и удобно, поскольку все диалоги с рекрутерами хранятся в одном месте.

Если соискатель начал коммуникацию с рекрутером в стороннем мессенджере и почувствовал подвох, можно смело предлагать перейти в чат hh.ru. Добросовестный работодатель согласится на это без возражений.

Еще один способ защитить пользователей - вызов от работодателя через hh.ru маркируется специальной отметкой «hh.ru — Работа» или «hh.ru — Звонок по резюме». Если такая надпись высвечивается, когда вам звонят с незнакомого номера, — можно спокойно брать трубку.