Мошенники стали чаще выдавать себя за работодателей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В последние месяцы участились случаи мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за компанию-работодателя, и придумывают новые схемы, чтобы выманить деньги и персональные данные граждан. Эксперты hh.ru рассказали, как не стать их жертвой.
Схема № 1: рассылка с вакансиями
В этом случае мошенники используют украденные базы данных — делают по ним массовую рассылку якобы с предложениями о работе.
Злоумышленники предлагают высокую зарплату за несложную работу. Просят создать учётную запись на мошенническом сайте и выполнять на нём задания — за это на сайте будет пополняться счёт.
За вывод денег со счёта на сайте попросят заплатить комиссию или ввести данные карты для зачисления.
В итоге злоумышленники или крадут деньги, которые им отправляет кандидат, или собирают данные банковских карт.
Схема № 2: вакансия мечты и подставной аккаунт iCloud
Ещё одна новая схема рассчитана только на пользователей устройств Apple — это обман с помощью фейковых вакансий и iCloud. Мошенники размещают на сайтах для поиска работы вакансии с подозрительно привлекательными условиями: например, с загрузкой три часа в день и зарплатой от 150 000 рублей.
Соискатели откликаются, и злоумышленники переводят общение в сторонние мессенджеры. Там потенциальной жертве предлагают выйти из своего аккаунта iCloud и войти в аккаунт мошенника под различными предлогами. Например, чтобы скачать для работы приложение, которого сейчас нет в App Store. Если авторизоваться в аккаунте мошенника, устройство заблокируется. Злоумышленники начнут вымогать деньги в обмен на разблокировку.
Как hh.ru обеспечивает безопасность пользователей
Внутри hh.ru есть автоматические инструменты, которые помогают заботиться о безопасности пользователей. Также многое проверяется вручную.
Каждый работодатель, прежде чем получить возможность для размещения вакансий, проходит многоэтапную проверку. Только после этого они могут публиковать вакансии и просматривать резюме соискателей.
Подлинность документов компании модераторы проверяют через специальные сервисы. Если нужно, у работодателя запросят дополнительные подтверждения, а если он игнорирует запросы сервиса, его аккаунт будет блокирован.
Когда компания прошла проверку, рядом с её названием появляется синяя галочка «Проверенный работодатель».
Далее сервис hh.ru модерирует все вакансии, которые добавляют компании, и следит, чтобы описание работы было реалистичным и соответствовало правилам площадки: например, чтобы в нём не было признаков дискриминации.
Далее, файлы и ссылки, которыми соискатель обменивается в чате hh.ru с потенциальным работодателем, проходят проверку на вирусы. Общение в этом чате — это не только безопасно, но и удобно, поскольку все диалоги с рекрутерами хранятся в одном месте.
Если соискатель начал коммуникацию с рекрутером в стороннем мессенджере и почувствовал подвох, можно смело предлагать перейти в чат hh.ru. Добросовестный работодатель согласится на это без возражений.
Еще один способ защитить пользователей - вызов от работодателя через hh.ru маркируется специальной отметкой «hh.ru — Работа» или «hh.ru — Звонок по резюме». Если такая надпись высвечивается, когда вам звонят с незнакомого номера, — можно спокойно брать трубку.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:19 18 Февраля Стартовала продажа билетов онлайн на теплоход "Игорь Фархутдинов"
- 10:37 21 Февраля В Южно-Сахалинске сбили девятилетнюю девочку
16:14 18 Февраля На Сахалине задержаны трое браконьеров, добывших более 2 200 гребешков
13:09 20 Февраля На Сахалине открывается выставка "Сокровища полковых музеев"
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
12:40 3 Февраля На Сахалине сотрудница банка воровала деньги клиентов
11:37 14 Февраля На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
Выбор редакции
- 10:37 Сегодня В Поронайске прошла гонка джиперов
- 09:56 Вчера На Сахалине подвели итоги фотоконкурса "Южный – город вьюжный"
- 09:41 21 Февраля На Сахалине открылась электронная выставка, посвященная Дню защитника Отечества
- 13:09 20 Февраля На Сахалине открывается выставка "Сокровища полковых музеев"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?