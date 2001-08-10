Семь фальшивых купюр Банка России выявили на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Банки на Сахалине и Курилах в 2024 году выявили 7 поддельных российских банкнот. Количество фальшивых купюр по сравнению с 2023 годом сократилось почти в 3 раза, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.
Традиционно большую часть подделок составляли банкноты крупных номиналов. За 2024 год сотрудники банков вывели из обращения три фальшивые пятитысячные купюры и четыре тысячные. Также была выявлена поддельная банкнота номиналом 100 долларов США.
«Поддельных купюр, которые выявляют кассиры банков на Сахалине и Курилах, с каждым годом становится все меньше. Тем не менее, фальшивки могут попадаться в обороте. Поэтому следует придерживаться простой рекомендации: проверять наличные до того, как они окажутся в вашем кошельке. Это можно сделать самостоятельно и без специальных приборов: пощупав купюру, рассмотрев ее на просвет и под разными углами», — отметил начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка России по Сахалинской области Дмитрий Елькин.
Научиться самостоятельно определять подлинность денежных знаков поможет бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России», изучить признаки подлинности российских банкнот можно и на сайте регулятора. Кроме того, для кассиров розничных сетей Университет Банка России проводит бесплатное дистанционное обучение по определению признаков подлинности и платежеспособности наличных денег.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:19 18 Февраля Стартовала продажа билетов онлайн на теплоход "Игорь Фархутдинов"
- 10:37 21 Февраля В Южно-Сахалинске сбили девятилетнюю девочку
16:14 18 Февраля На Сахалине задержаны трое браконьеров, добывших более 2 200 гребешков
13:09 20 Февраля На Сахалине открывается выставка "Сокровища полковых музеев"
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
12:40 3 Февраля На Сахалине сотрудница банка воровала деньги клиентов
11:37 14 Февраля На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
Выбор редакции
- 10:37 Сегодня В Поронайске прошла гонка джиперов
- 09:56 Вчера На Сахалине подвели итоги фотоконкурса "Южный – город вьюжный"
- 09:41 21 Февраля На Сахалине открылась электронная выставка, посвященная Дню защитника Отечества
- 13:09 20 Февраля На Сахалине открывается выставка "Сокровища полковых музеев"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?