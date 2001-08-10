Семь фальшивых купюр Банка России выявили на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Банки на Сахалине и Курилах в 2024 году выявили 7 поддельных российских банкнот. Количество фальшивых купюр по сравнению с 2023 годом сократилось почти в 3 раза, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.

Традиционно большую часть подделок составляли банкноты крупных номиналов. За 2024 год сотрудники банков вывели из обращения три фальшивые пятитысячные купюры и четыре тысячные. Также была выявлена поддельная банкнота номиналом 100 долларов США.

«Поддельных купюр, которые выявляют кассиры банков на Сахалине и Курилах, с каждым годом становится все меньше. Тем не менее, фальшивки могут попадаться в обороте. Поэтому следует придерживаться простой рекомендации: проверять наличные до того, как они окажутся в вашем кошельке. Это можно сделать самостоятельно и без специальных приборов: пощупав купюру, рассмотрев ее на просвет и под разными углами», — отметил начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка России по Сахалинской области Дмитрий Елькин.

Научиться самостоятельно определять подлинность денежных знаков поможет бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России», изучить признаки подлинности российских банкнот можно и на сайте регулятора. Кроме того, для кассиров розничных сетей Университет Банка России проводит бесплатное дистанционное обучение по определению признаков подлинности и платежеспособности наличных денег.