Тихоокеанское
информационное агентство
25 Февраля 2025
Сейчас 12:51
88,21|92,52
Мошенники стали чаще выдавать себя за работодателей
14:57, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Припай устойчив только на одном участке юго-восточного побережья Сахалина

Припай устойчив только на одном участке юго-восточного побережья Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 февраля припай устойчив только в заливе Мордвинова от 13 км до мыса Свободный, автодороги Охотское – мыс Свободный». На других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием отжимного ветра возможен взлом и отрыв припая. Выход на лед опасен, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?