Сахалинцы отдали мошенникам более трех миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 февраля в полицию поступило заявление от 75-летней гражданки о хищении путем обмана 1100000 рублей. Женщине по телефону неизвестные поясняли, что её сбережения находятся в опасности и их необходимо перевести на безопасный счет. Якобы мошенники оформили на её имя нотариальную доверенность и пытаются оформить кредит. Для предотвращения этих действий гражданка приобрела новый телефон, установила необходимые приложения и перевела 1 100 000 рублей на неизвестные счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

30-летняя охинка потеряла на инвестировании кредитные денежные средства в сумме 1 078 537 рублей.

31-летняя жительница Южно-Сахалинска хотела купить диван по объявлению за 6 тысяч рублей. Обговорив все необходимые детали сделки, заявительнице поступила ссылка, перейдя по которой она ввела свои установочные данные и данные банковской карты, после чего был осуществлен перевод в сумме 7 105 рублей, после чего продавец пропал.

Жительница Южно-Сахалинска сообщила о попытке мошенничества с её аккаунтом «Госуслуг». Злоумышленник, представившись сотрудником сотовой компании, получил доступ к её аккаунту через код из смс и попытался похитить 200 000 рублей. Абонентский номер с которого поступил звонок, заявительница удалила. Ущерб не причинен.

21-летнему сахалинцу поступил звонок от лже-оператора сотовой связи с пояснением о необходимости продлить договор услуг связи. Для этого он назвал код из смс. Позже позвонили из якобы банка, поле чего потерпевший оформил кредит на 531 000 рублей и эти деньги похитили мошенники.

23 февраля в полицию обратился 77-летний житель села Троицкое. 31 января он стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленник, представившийся Константином, убедил его инвестировать. Мужчина внес 67 000 рублей на различные счета, после чего, для вывода «заработанных» средств, предоставил мошенникам паспортные данные и реквизиты банковской карты. В результате с его счета было списано 857 000 рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия.