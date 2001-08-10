Работники Анивского пожарно-спасательного отряда провели для школьников экскурсию по пожарной части
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
32 ученика 5 Б класса из гимназии №2 21 февраля побывали в гостях в пожарной части с. Троицкое. Цель у ребят – узнать, как на самом деле устроена пожарная часть, рассказали ТИА "Острова" в пресс- службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".
С этой задачей детям помог справиться командир отделения пожарной части № 52 с. Троицкое Белов Анатолий Анатольевич. Он показал юным гостям комнаты отдыха, учебные классы, диспетчерский пункт, ангар с пожарной техникой. Кроме этого экскурсовод, не понаслышке знающий дело пожарного, поделился с детьми подробностями этой нелёгкой, но почётной профессии.
Дети внимательно слушали Анатолия Анатольевича, и с большим интересом разглядывали технику, экипировку и инструменты пожарных.
Прежде чем покинуть часть, школьники поздравили пожарных с наступающим днём защитника отечества.
Подобные экскурсии в пожарной части № 52 проходят периодически.
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