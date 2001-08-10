Тихоокеанское
информационное агентство
25 Февраля 2025
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Мошенники стали чаще выдавать себя за работодателей
11:50, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пенсионерка с Камчатки перевела мошенникам 20 миллионов рублей

Пенсионерка с Камчатки перевела мошенникам 20 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Камчатки продолжают попадать на уловки телефонных аферистов, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на в УМВД России по Камчатскому краю.

75-летней пенсионерке позвонили неизвестные и сообщили, что ее деньги находятся под угрозой. Звонившие убедили женщину перевести накопления на "безопасный счет" для якобы предотвращения финансирования различных террористических организаций. Поверив мошенникам, женщина лишилась 20 миллионов рублей.

Жители Камчатки продолжают попадать на уловки телефонных аферистов, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на в УМВД России по Камчатскому краю.

75-летней пенсионерке позвонили неизвестные и сообщили, что ее деньги находятся под угрозой. Звонившие убедили женщину перевести накопления на "безопасный счет" для якобы предотвращения финансирования различных террористических организаций. Поверив мошенникам, женщина лишилась 20 миллионов рублей.

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