В Южно-Сахалинске автобус сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 февраля 2025 года в 16 часов 15 минут в районе дома 93 по ул. Сахалинская г. Южно-Сахалинска произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

По предварительным данным, 42-летний водитель, управляя пассажирским автобусом «YUTONG», двигаясь в северном направлении по улице Железнодорожной, при осуществлении поворота на улицу Сахалинскую, не предоставил преимущество в движении пешеходу и совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия 75-летняя пешеход получила телесные повреждения.

Проводится проверка.