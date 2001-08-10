В Южно-Сахалинске автобус сбил пенсионерку на пешеходном переходе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
23 февраля 2025 года в 16 часов 15 минут в районе дома 93 по ул. Сахалинская г. Южно-Сахалинска произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.
По предварительным данным, 42-летний водитель, управляя пассажирским автобусом «YUTONG», двигаясь в северном направлении по улице Железнодорожной, при осуществлении поворота на улицу Сахалинскую, не предоставил преимущество в движении пешеходу и совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного происшествия 75-летняя пешеход получила телесные повреждения.
Проводится проверка.
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