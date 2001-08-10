Сахалинец увидел телефон на детской площадку и оставил его себе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отдел МВД России по Долинскому городскому округу обратилась 31-летняя жительница села Стародубское с заявлением о пропаже мобильного телефона у её 9-летней дочери. Ущерб оценивался примерно в 7 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили обстоятельства кражи. Выяснилось, что 31-летний местный житель, ранее судимый, обнаружил телефон, лежащий без присмотра на детской площадке, по пути в магазин. Вместо того чтобы попытаться найти владельца, он извлёк SIM-карту и присвоил телефон себе.
Полицейские изъяли похищенный мобильный и вернули его законной владелице.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
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