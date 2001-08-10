Тихоокеанское
информационное агентство
22 Февраля 2025
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154 нарушения правил дорожного движения пресечено на Сахалине за прошедшие сутки
15:21, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине поезд столкнулся с автомобилем

На Сахалине поезд столкнулся с автомобилем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ДТП произошло 20 февраля в 21:00 на железнодорожном переезде между станциями Корсаков и Христофоровка сообщает astv.ru, ссылаясь на пресс-службу Дальневосточной железной дороги.

Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6505 сообщением Пять Углов – Южно-Сахалинск.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. На движение других поездов происшествие не повлияло.

Дальневосточная железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.

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