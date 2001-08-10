На тымовской АЗС потушили учебный пожар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работники пожарно-спасательного отряда отработали навыки обращения со специальными средствами пожаротушения, в условиях разлива горюче-смазочных материалов на территории АЗС, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

По замыслу учений, на АЗС при сливе бензина из бензовоза произошёл обрыв сливного шланга. Топливо из цистерны объёмом 11 кубических метров стало растекаться и загорелось.

По легенде, о пожаре сообщил дежурный оператор АЗС, ни он, ни остальной персонал заправки из-за растерянности и опасности самостоятельно к первоначальному тушению не приступали.

Руководитель тушения пожара прибыв на место принял решение об охлаждении цистерны бензовоза, чтобы избежать её взрыва. Для этой задачи пожарные использовали компактную, распылённую воду через перекрывные пожарные стволы.

Дальше произошло введение стволов в направлениях, где подступающий огонь может принести больший ущерб. В качестве основного огнетушащего средства использовалась воздушно-механическая пена, приборы подачи анти-горючего средства - ГПС -600.