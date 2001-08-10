Тихоокеанское
информационное агентство
22 Февраля 2025
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10:37, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили девятилетнюю девочку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 февраля 2025 года в 18 часов 08 минут в районе дома 58 по улице Дружбы Южно-Сахалинска произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 50-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Succeed», двигаясь в южном направлении, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на несовершеннолетнюю, перебегавшую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 9-летняя пешеход получила телесные повреждения.

Проводится проверка.

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