Тихоокеанское
информационное агентство
22 Февраля 2025
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154 нарушения правил дорожного движения пресечено на Сахалине за прошедшие сутки
10:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

154 нарушения правил дорожного движения пресечено на Сахалине за прошедшие сутки

154 нарушения правил дорожного движения пресечено на Сахалине за прошедшие сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано одно ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 154 нарушения ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 4 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 9 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Привлечены к административной ответственности:

- 2 водителя - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 8 водителей - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 2 водителя - управляющих транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;

- 10 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 8 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 8 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 2 водителя - управляющий ТС при наличии технических неисправностей (глушитель);

- 10 водителей - за не предоставление преимущества в движении пешеходам;

- составлено 6 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 3 автомобиля.

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