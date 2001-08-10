На Сахалине наказали руководителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В августе 2024 года в г. Холмске состоялся личный прием прокурора области, в ходе которого поступили обращения граждан о ненадлежащем состоянии и обслуживании многоквартирных домов в районном центре, селах Правда, Чапланово, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

По результатам проведенных проверок факты неисполнения управляющими организациями своих обязательств перед собственниками и нанимателями жилых помещений в обслуживаемых домах подтвердились.

Установлены факты подтопления подвальных помещений, затекания воды в квартиры, отсутствия ремонтов подъездов, балкона.

По внесенным Холмским городским прокурором представлениям руководителями ООО "Холмск", ООО "Ника плюс" и ООО "Интеграция" выявленные нарушения устранены, права обратившихся на личный прием граждан восстановлены.

Кроме того, по постановлениям прокурора руководители управляющих компаний привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Еще по одному заявлению гражданина после внесения Холмским городским прокурором представления в МБУ "Управление городским и дорожным хозяйством" проведены восстановительные работы лестничной конструкции в районе ул. Деповской в г. Холмске.