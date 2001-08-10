Сахалинка хотела поменять электросчетчик, но лишилась почти 300 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
19 февраля 2025 года в дежурную часть УМВД России по огороду Южно-Сахалинску поступило заявление от гражданки 1958 года рождения. Женщина сообщила о том, что 18 февраля путем обмана у неё похищено 295 000 рублей из личных сбережений, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что ей поступил звонок в мессенджере от неизвестного, который представился сотрудником «Энергосбыта» и сообщил, что требуется замена прибора учёта электричества, для чего необходимо сообщить код из смс. Заявительница сообщила код звонившему, а также передала свои паспортные данные.
Далее поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудницей банка и под предлогом защиты денежных средств от мошеннических действий, убедила заявительницу перевести сбережения на безопасный счёт. В последующем, заявительница прошла до банкомата, установленного в торговом центре, и перевела 295 000 рублей на указанный счёт.
Ранее о подобном виде мошенничества потерпевшая знала из СМИ. По ч. 3 ст. 159 УК РФ возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
11:37 14 Февраля На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
10:01 14 Февраля Жителям Сахалинской области проиндексировали пенсии
14:51 14 Февраля В Ногликском краеведческом музее открывается фотовыставка "Сахалин Алексея Ходюкова"
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
Выбор редакции
- 13:09 Сегодня На Сахалине открывается выставка "Сокровища полковых музеев"
- 11:30 Сегодня В 2024 году 350 семей Сахалинской области получили остаток маткапитала менее 10 тысяч рублей
- 10:01 Сегодня ТИА "Острова" подтвердило лидерство среди сахалинских СМИ по итогам 2024 года
- 12:00 Вчера Сахалинцам расскажут об истории развития сахалинской нефтяной отрасли
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?