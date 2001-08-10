Сахалинка хотела поменять электросчетчик, но лишилась почти 300 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 февраля 2025 года в дежурную часть УМВД России по огороду Южно-Сахалинску поступило заявление от гражданки 1958 года рождения. Женщина сообщила о том, что 18 февраля путем обмана у неё похищено 295 000 рублей из личных сбережений, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что ей поступил звонок в мессенджере от неизвестного, который представился сотрудником «Энергосбыта» и сообщил, что требуется замена прибора учёта электричества, для чего необходимо сообщить код из смс. Заявительница сообщила код звонившему, а также передала свои паспортные данные.

Далее поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудницей банка и под предлогом защиты денежных средств от мошеннических действий, убедила заявительницу перевести сбережения на безопасный счёт. В последующем, заявительница прошла до банкомата, установленного в торговом центре, и перевела 295 000 рублей на указанный счёт.

Ранее о подобном виде мошенничества потерпевшая знала из СМИ. По ч. 3 ст. 159 УК РФ возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.