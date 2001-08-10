Пожарные потушили дом в Быкове

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Быков пожарные потушили частный дом. Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу Долинского пожарно-спасательного отряда в 04 часов 40 минут, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧП и ПБ.

Через 8 минут работники отряда прибыли на ул. Лесозаводскую и приступили к тушению. К этому моменту площадь пожара составляла 30 квадратных метров, горела крыша.

Локализовать очаг горения работникам пожарно-спасательной службы удалось в 07 час 05 минут, а в 08 часов 15 минут пожар был полностью ликвидирован.

В тушении огня принимали участие пожарно-спасательная часть № 25 села Углезаводск.

В тушении было задействовано три человека личного состава и единица техники.

Погибших и пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.