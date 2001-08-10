Тихоокеанское
информационное агентство
20 Февраля 2025
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09:54, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Невельске сбили пенсионера, который находился на краю дороги

В Невельске сбили пенсионера, который находился на краю дороги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 февраля 2025 года в 08 часов 10 минут на 8 км. автодороги Невельск - Шебунино произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

По предварительным данным, 56-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Land Cruiser» (не зарегистрованным в установленном порядке), двигаясь в северном направлении, совершил наезд на пешехода, находившегося на краю проезжей части без световозвращающих элементов.

В результате ДТП 70-летний пешеход получил травмы.

Проводится проверка.

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