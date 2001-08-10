Тихоокеанское
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09:43, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Три аварии с пострадавшими произошло за сутки на Сахалине

Три аварии с пострадавшими произошло за сутки на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 154 нарушения ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 5 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 18 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 4 водителя - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 2 водителя - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 4 водителя - управляющих транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;

- 3 водителя - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 2 водителя - нарушивших правила перевозки детей;

- 7 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 1 водитель - управляющий ТС при наличии технических неисправностей (глушитель);

- 1 водитель - за непредоставление преимущества в движении пешеходам;

- составлено 17 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержан и помещен на специализированную стоянку 1 автомобиль.

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