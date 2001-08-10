В Южно-Сахалинске пожарные тушили автоцентр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 февраля в 22:42 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в автоцентре на проспекте Мира, 1Д/1. Первый пожарный расчет прибыл через 8 минут. На момент его прибытия открытым пламенем горела кровля с южной стороны с переходом на первый этаж, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

В 23:41 возгорание было локализовано, а в 01:01 полностью ликвидировано на площади 200 квадратных метров. В тушении участвовали 19 сотрудников и четыре единицы техники ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Погибших и пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.