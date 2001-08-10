На Сахалине трое подростков угнали машину
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 43-летней местной жительницы об угоне транспортного средства. Не теряя времени, полицейские немедленно разослали ориентировки всем наружным службам, включая Госавтоинспекцию. И уже вскоре угнанный автомобиль был обнаружен сотрудниками ГИБДД, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастных к угону лиц. Ими оказались 17-летний местный житель, чье прошлое уже было отмечено не одним аналогичным правонарушением. Компанию ему составляли двое пассажиров – 14-летний друг и его сестра, дети заявительницы. Выяснилось, что предприимчивые подростки, без разрешения взяв ключи, решили прокатиться на автомобиле, передав управление старшему товарищу.
В отношении 17-летнего водителя, ранее неоднократно судимого за угоны и кражи, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). Юному лихачу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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