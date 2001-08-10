На Курилах прокуратура защитила права ребенка-инвалида

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Южно-Курильского района обратилась на личный прием к руководству прокуратуры Сахалинской области по факту необеспечения ее несовершеннолетней дочери медицинскими изделиями, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

По результатам проведенной прокуратурой Южно-Курильского района проверки установлено, что ребенок страдает сахарным диабетом, в связи с чем имеет право на государственную социальную помощь, которая в надлежащем виде не предоставляется.

Поскольку рецепты на медицинские изделия (спиртовые салфетки), а также расходные материалы к используемой инсулиновой помпе не выписывались, что создавало угрозу ухудшения состояния здоровья ребенка, прокурором района инициировано обращение с иском в суд.

Вступившим в законную силу решением суда заявленные прокурором требования о возложении на центральную районную больницу обязанности устранить допущенные нарушения удовлетворены.

Судебный акт исполнен, медицинские изделия предоставлены в полном объеме, права несовершеннолетнего восстановлены.