Тихоокеанское
информационное агентство
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На Сахалине за сутки пресекли 128 нарушений правил дорожного движения

На Сахалине за сутки пресекли 128 нарушений правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 128 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 4 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 19 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 1 водитель - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 3 водителя - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 1 водитель - управляющий транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;

- 3 водителя - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 2 водителя - нарушивших правила перевозки детей;

- 6 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 3 водителя - управляющий ТС при наличии технических неисправностей (глушитель);

- 4 водителя - за не предоставление преимущества в движении пешеходам;

- составлено 14 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 8 автомобилей.

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