В Поронайске подростки вломились в торговый павильон и вынесли сейф с 70 тысячами рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 февраля в ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление о взломе торгового павильона на местном рынке. Из кассы пропали деньги и мелкое имущество на сумму около 5 тысяч рублей, но главной наживой стал сейф, в котором хранилось 70 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали причастных к преступлению. Ими оказались группа несовершеннолетних, организатором которой выступил 17-летний житель Поронайска, уже неоднократно имевший проблемы с законом.

Подростки проникли в павильон ночью, похитили деньги из кассы, а также вынесли сейф, который впоследствии взломали, причинив дополнительный ущерб владельцу и забрали хранившиеся в нем 70 тысяч рублей. Большую часть похищенных денег фигурант потратил. Остаток денежных средств изъят сотрудниками полиции.

В отношении 17-летнего фигуранта возбуждены уголовные дела по фактам кражи и повреждения имущества. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении родителей остальных участников группы составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.