На Сахалине задержаны трое браконьеров, добывших более 2 200 гребешков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области пресечена незаконная деятельность в сфере добычи (вылова) водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
В ходе комплексного применения сил и средств ПУ ФСБ России по Сахалинской области в с. Таранай Анивского района задержаны трое граждан Российской Федерации, которые на траверзе р. Урюм залива Анива осуществили незаконную добычу 2244 экз. морского гребешка (общим весом 114,5 кг).
На месте задержания обнаружено и изъято водолазное снаряжение, резиновая лодка с руль-мотором, автомобиль, который использовался для перевозки водных биологических ресурсов.
В ходе осмотра водно-биологические ресурсы были признаны специалистом – ихтиологом нежизнеспособными.
Предварительная сумма причиненного ущерба водным биологическим ресурсам составила более 1 550 000 руб.
В действиях граждан РФ усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
За выход во внутренние морские воды без уведомления пограничного органа в отношении одного из задержанных вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.3 КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних водах Российской Федерации».
Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято правовое решение.
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