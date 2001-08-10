Сахалинец пообещал коллеге купить у него машину в рассрочку, но после первого платежа уволился и уехал на ней
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 47-летнего местного жителя областного центра по факту мошенничества. По словам заявителя, он стал жертвой недобросовестного покупателя при продаже своего автомобиля, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили подозреваемого в данном преступлении. Им оказался 42-летний житель Углегорского района, работающий вахтовым методом.
Как выяснилось, ранее фигурант и потерпевший работали вместе. Злоумышленник узнал, что его коллега продает свой автомобиль, и предложил ему приобрести машину в рассрочку. Потерпевший согласился, и фигурант внес предоплату в размере 20 тысяч рублей, договорившись выплачивать оставшуюся сумму 110 тысяч частями – по 20 тысяч рублей с каждой зарплаты.
Поскольку они были коллегами и знали друг друга, никаких подозрений у потерпевшего не возникло. Однако спустя всего неделю после получения предоплаты фигурант уволился и уехал на приобретённой машине в неизвестном направлении, перестав выходить на связь.
Позднее сотрудники полиции задержали фигуранта в Углегорском районе по месту работы, а автомобиль был изъят.
Продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по ч.2 ст.159 УК РФ – мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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