12:17, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Мошенники пытались выманить деньги у сахалинца под предлогом перерасчета пенсии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ОМВД России по городскому округу Долинский была зарегистрирована попытка мошенничества под предлогом перерасчета пенсии, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Злоумышленники, представляясь сотрудниками различных служб, убеждали 78-летнего местного жителя снять со сберегательной книжки 100 000 рублей и перевести их на "безопасный счет".
Пенсионер снял деньги, но вовремя осознал, что имеет дело с мошенниками, и не стал переводить средства.
По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
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