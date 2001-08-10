Тихоокеанское
информационное агентство
19 Февраля 2025
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12:17, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Мошенники пытались выманить деньги у сахалинца под предлогом перерасчета пенсии

Мошенники пытались выманить деньги у сахалинца под предлогом перерасчета пенсии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу Долинский была зарегистрирована попытка мошенничества под предлогом перерасчета пенсии, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками различных служб, убеждали 78-летнего местного жителя снять со сберегательной книжки 100 000 рублей и перевести их на "безопасный счет".

Пенсионер снял деньги, но вовремя осознал, что имеет дело с мошенниками, и не стал переводить средства.

По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

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