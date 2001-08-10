Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 17 февраля диспетчеру Анивского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании бани в СНТ Дружба на улице Центральная, 71. Первый пожарный расчет прибыл через пять минут. К моменту его прибытия горела стенка за трубой, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано через 15 минут, еще через 20 - полностью ликвидировано. В тушении участвовали девять человек и две единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.