Сахалинка пойдет под суд за скупку браконьерской рыбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайской городской прокуратурой с утвержденным обвинительным заключением в мировой суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в приобретении добытых преступным путем водных биоресурсов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

В ходе расследования уголовного дела СО ОМВД России по Поронайскому городскому округу при надзорном сопровождении городской прокуратуры установлено, что обвиняемая, находясь на территории Поронайского района, в разные периоды 2024 года осуществляла скупку заведомо добытых преступным путём водных биоресурсов: рыбы лососевых пород (кета, горбуша, таймень) в количестве 462 особей, рыбы вида корюшка Азиатская в количестве 26 577 особей, а также икры лососевых пород в количестве более 184 килограмм.

Обвиняемой инкриминируется совершение пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 175 УК РФ (заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путём).

За совершение каждого из пяти преступлений уголовным законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.