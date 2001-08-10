В селе Мицулёвка горела баня
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сообщение о возгорании постройки поступило в диспетчерскую службу Анивского пожарно-спасательного отряда в 15 часов 35 минут. Через 12 минут пожарные прибыли на место и приступили к тушению. К этому моменту площадь пожара составляла 80 квадратных метров, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".
Локализовать очаг горения работникам пожарно-спасательной службы удалось в 16 час 25 минут, а в 18 часов 00 минут пожар был полностью ликвидирован.
В тушении огня принимали участие пожарно-спасательная часть № 52 села Троицкое и пожарно-спасательная часть № 27 села Соловьёвка.
В тушении было задействовано 9 человек личного состава и 4 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет.
Причины пожара устанавливаются.
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