В Приморье утонул автомобиль, внутри могли находиться люди
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Несчастный случай произошел на реке Тавричанка в Приморье. Здесь под воду ушел автомобиль, в котором могли находиться люди, сообщает РИА VladNews.
По информации социальных сетей, ЧП произошло сегодня, 17 февраля, на Тавричанке. Автомобиль Toyota Probox ушел под воду. По предварительной информации, в транспортном средстве находились люди.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю уточнили, что автомобиль провалился под лед в северной части акватории Амурского залива в районе Тавричанского лимана.
Сейчас водолазы готовятся на выезд для поиска погибших.
Фото: Telegram-канала "Приморье. Важное"
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