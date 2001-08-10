В Приморье утонул автомобиль, внутри могли находиться люди

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Несчастный случай произошел на реке Тавричанка в Приморье. Здесь под воду ушел автомобиль, в котором могли находиться люди, сообщает РИА VladNews.

По информации социальных сетей, ЧП произошло сегодня, 17 февраля, на Тавричанке. Автомобиль Toyota Probox ушел под воду. По предварительной информации, в транспортном средстве находились люди.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю уточнили, что автомобиль провалился под лед в северной части акватории Амурского залива в районе Тавричанского лимана.

Сейчас водолазы готовятся на выезд для поиска погибших.

Фото: Telegram-канала "Приморье. Важное"