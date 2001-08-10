В Углегорске едва не сгорела квартира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме в городе Углегорск по ул. Победы 222 поступило в диспетчерскую службу пожарно-спасательного отряда в 19 часов 44 минуты, рассказали ТИА "Острова" в Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ.

Через 9 минут на место происшествия прибыли работники ПСЧ № 15 г. Углегорск. На этот момент в квартире наблюдалось задымление, причиной которого был тлеющий диван. Источник пожара потушили и вынесли из квартиры. Последствия возгорания полностью ликвидировали в 20 часов 2 минуты.

В тушении было задействовано семь человек личного состава и две единицы техники.

Погибших и пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.