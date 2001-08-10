В селе Вахрушев потушили двухэтажный нежилой дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о возгорании постройки поступило в диспетчерскую службу Поронайского пожарно-спасательного отряда в 20 часов 4 минуты. Через восемь минут пожаорные из пожарной части № 35 села Вахрушев прибыли на место и приступили к тушению. К этому моменту площадь пожара составляла 342 квадратных метра, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Локализовать очаг горения работникам пожарно-спасательной службы удалось в 21 час 30 минут, а в 6 часов 45 минут пожар был полностью ликвидирован.

В тушении было задействовано девять человек личного состава и две единицы техники.

Погибших и пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.