В селе Вахрушев потушили двухэтажный нежилой дом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сообщение о возгорании постройки поступило в диспетчерскую службу Поронайского пожарно-спасательного отряда в 20 часов 4 минуты. Через восемь минут пожаорные из пожарной части № 35 села Вахрушев прибыли на место и приступили к тушению. К этому моменту площадь пожара составляла 342 квадратных метра, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".
Локализовать очаг горения работникам пожарно-спасательной службы удалось в 21 час 30 минут, а в 6 часов 45 минут пожар был полностью ликвидирован.
В тушении было задействовано девять человек личного состава и две единицы техники.
Погибших и пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.
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