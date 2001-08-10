Тихоокеанское
информационное агентство
18 Февраля 2025
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10:52, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине при строительстве дороги уничтожено более гектара леса

На Сахалине при строительстве дороги уничтожено более гектара леса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обвинение предъявлено 43-летнему бывшему руководителю структурного подразделения организации, занимающейся инженерными изысканиями и землеустройством, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как было установлено в ходе расследования, фигурант осенью 2023 года дал указание своим подчинённым на расчистку дороги к местам забора проб грунта. При этом разрешительные документы на выполнение работ по удалению растительности на лесокультурной площади у организации отсутствовали.

Повреждение насаждений велось на территории Пореченского участкового лесничества, включая земли государственного природного биологического заказника областного значения "Макаровский", с использованием специализированной техники, в том числе снегоболотоходов.

Поваленные деревья различных пород обнаружили лесники во время обхода территории, о чём и сообщили в полицию. Установлено, что в результате незаконных действий обвиняемого были уничтожены до степени прекращения роста растительность на площади 1,04 гектара.

В настоящее время уголовное дело, направлено в суд для рассмотрения по существу. Приговора фигурант дожидается, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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