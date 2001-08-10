Сахалинец оборудовал в своей квартире теплицу для выращивания конопли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области была получена оперативная информация, что 48-летний житель областного центра оборудовал в своей квартире теплицу для выращивания конопли, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Мужчина оснастил её специальными led-лампами и поддерживал оптимальные условия температуры и влажности для получения богатого урожая. В дальнейшем фигурант планировал собрать коноплю и изготовить из нее наркотик, но его планы пресекли оперативники полиции.

В квартире, автомобиле и по месту работы у подозреваемого были обнаружены и изъяты двенадцать кустов конопли, а также наркотическое средство марихуана общей массой 463,55 грамм и части наркотик содержащих растений рода "конопля" общей массой 97,8 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.