Сахалинец оборудовал в своей квартире теплицу для выращивания конопли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области была получена оперативная информация, что 48-летний житель областного центра оборудовал в своей квартире теплицу для выращивания конопли, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Мужчина оснастил её специальными led-лампами и поддерживал оптимальные условия температуры и влажности для получения богатого урожая. В дальнейшем фигурант планировал собрать коноплю и изготовить из нее наркотик, но его планы пресекли оперативники полиции.
В квартире, автомобиле и по месту работы у подозреваемого были обнаружены и изъяты двенадцать кустов конопли, а также наркотическое средство марихуана общей массой 463,55 грамм и части наркотик содержащих растений рода "конопля" общей массой 97,8 грамм.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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