Сахалинский фермер пойдет под суд за махинации с субсидиями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Невельской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении главы крестьянского (фермерского) хозяйства, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Уголовное дело расследовалось Холмским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области (с дислокацией в г. Невельск).
Органом предварительного расследования установлено, что в 2022 году обвиняемый, действуя от имени своего родственника, заключил с Министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области соглашение о предоставлении в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» субсидии из областного бюджета в размере 3 млн рублей на финансовое обеспечение части затрат по приобретению сельскохозяйственных животных и оборудования для переработки продукции.
В 2023 году злоумышленник путем предоставления в Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области фиктивных документов о приобретенном навесном оборудовании для трактора, которые он фактически не приобретал, похитил денежные средства, причинив бюджету Сахалинской области ущерб в особо крупном размере на сумму 1 497 тысяч рублей.
Обвиняемый на стадии предварительного расследования вину в совершении преступления признал в полном объеме, принял меры к полному погашению ущерба, причиненного преступлением.
Завершение предварительного следствия обеспечено при координирующей роли Невельской городской прокуратуры.
После вручения вышеуказанному лицу копии обвинительного заключения, уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Невельский городской суд Сахалинской области.
За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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