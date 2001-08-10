За выходные дни на Сахалине задержали 26 пьяных водителей и 39 – без прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие дни на Сахалине зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 416 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 26 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 39 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- 8 водителей - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
- 18 водителей - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 3 водителя - управляющий транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;
- 20 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;
- 29 водителей - нарушивших правила перевозки детей;
- 26 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
- 1 водитель - управляющий ТС без государственных регистрационных знаков;
- 4 водителя - управляющих ТС при наличии технических неисправностей (глушители);
- 1 пешеход, нарушивший ПДД;
Составлено 24 административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 21 автомобиль.
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