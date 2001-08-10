Тихоокеанское
информационное агентство
18 Февраля 2025
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09:17, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

За выходные дни на Сахалине задержали 26 пьяных водителей и 39 – без прав

За выходные дни на Сахалине задержали 26 пьяных водителей и 39 – без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни на Сахалине зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 416 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 26 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 39 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- 8 водителей - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- 18 водителей - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 3 водителя - управляющий транспортным средством незарегистрированными в установленном порядке;

- 20 водителей - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

- 29 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 26 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 1 водитель - управляющий ТС без государственных регистрационных знаков;

- 4 водителя - управляющих ТС при наличии технических неисправностей (глушители);

- 1 пешеход, нарушивший ПДД;

Составлено 24 административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 21 автомобиль.

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