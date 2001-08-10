Прокуратура помогла пенсионерке на Камчатке избавиться от кредита, который на ее имя взяли мошенники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Камчатской пенсионерке удалось избавиться от задолженности по кредиту, который на нее дистанционно оформили мошенники. За пострадавшую от аферистов вступилась городская прокуратура, пишет ИА "Кам 24", ссылаясь на прокуратуру.
В надзорное ведомство обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что стала жертвой мошенников. В ходе проверки выяснилось, что в апреле 2024 года неизвестные лица, получив доступ к персональным данным заявительницы, дистанционно оформили от ее имени кредитный договор на сумму 400 тысяч рублей в отделении банка в Санкт-Петербурге. Полученные деньги мошенники частично обналичили, а частично использовали для оплаты покупок в магазинах. Об оформленном кредите пенсионерка узнала в камчатском отделении банка в июне 2024 года, когда подавала заявку на получение кредита для собственных нужд.
Прокуратура обратилась в суд с требованием признать кредитный договор недействительным. Решением суда требования прокурора удовлетворены, долг пенсионерки перед банком был списан.
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