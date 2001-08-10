Сахалинка похвасталась наличными перед собутыльником, а тот обокрал ее
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 5 декабря 2024 года мужчина распивал спиртные напитки со своей знакомой у него дома. Во время беседы последняя демонстрировала заработанные деньги, которые находились у нее в кармане верхней одежды. Когда потерпевшая уснула, обвиняемый забрал из внутреннего кармана ее куртки 65 тысяч рублей, которые в дальнейшем потратил на свои личные нужды.
Своими действиями фигурант совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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